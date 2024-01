Három gyanúsított 2023 ősze óta van őrizetben, a többiek szabadlábon vannak. Az elkövetők csoportja 2020 és 2023 nyara között összesen 188 bűncselekményt követett el Nezsider (Neusiedl am See), Kismarton (Eisenstadt) és Lajtabruck (Bruck an der Leitha) körzetekben. Betörések klubházakba, loptak építkezésekről, önkiszolgáló automatákból, újságos dobozokból - közölte az ORF.

Az interneten eladott zsákmányból kábítószert vásároltak

A fő elkövető három, 25, 30 és 39 éves, észak-burgenlandi osztrák volt. A tettesek közölt négy férfi Romániából, Ausztriából, Bosznia-Hercegovinából és Lengyelországból származott. A két nő, akik 21 és 25 évesek ausztriaiak.

Valószínűleg az interneten adták el az ellopott tárgyakat, a bevételből pedig drogfogyasztásukat finanszírozták. „A fő motívum a megszerzési bűncselekmény volt. Minden elkövető besorolható a kábítószer helyszínére. Főleg klubok és sportklubok épületeibe törtek be, de konténereket is betörték” – részletezte Heinz Heidenreich, a Burgenlandi Állami Rendőr Igazgatóság munkatársa az ORF Burgenlandnak.

Két elkövetőt tetten értek

A fő gyanúsítottak közül kettőt szeptemberben, a harmadikat pedig az előző év októberében fogták el. Mindhárman a korneuburgi börtönben vannak őrizetben. A nyomozás során további hat gyanúsítottat azonosítottak. Néhányan beismerő vallomást tettek, és feljelentették.

Heidenreich rendőrségi szóvivő szerint a nyomozás tavaly augusztusban kapott lendületet. „A nezsoderi rendőrparancsnokság nyomozócsoportja akkoriban több kábítószer-bűnöző nyomában volt. A vizsgálatok, vizsgálatok eredményeként voltak megfigyelések is. A megfigyelés során az első két elkövetőt tetten értek Weiden am See-ben. Ott újságos dobozokat törtek fel” – mondta Heinz Heidenreich.