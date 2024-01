Vas vármegyében több helyen is fákat döntött ki a viharos szél és baleseteket is okozott

A viharos erejű szél következtében ezidáig húsz káreseményhez riasztották a Vas vármegyei tűzoltó egységeket vasárnap.

A szombati nap esőzései következtében a talaj felázott, fellazult, ezért a vasárnap térségünket elérő 70-80 km/h-ás széllökések következtében fák jelentettek veszélyt a közúti közlekedésre, több helyszínen kidőlt fák nehezítették a forgalmat, míg volt olyan káresemény, ahol jelzőlámpát tépett le a vihar. A vas vármegyei tűzoltó egységeknek a nap folyamán közel húsz helyszínen kérték a segítségüket.

Forrás: Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Bozsokon, a kőszegi Óház úton, a Királyvölgy úton, a sárvári Ipartelep úton, Vasszilvágyon, Szőcén és Csipkereknél is fa dőlt az útra. Kenyeriben egy öles fát az internet kábel tartott a magasban, Szombathelyen a Kilátó úton pedig egy parkoló autót rongált meg egy fa. Csákánydoroszlónál egy a közútra dőlt fának egy személyautó is nekihajtott. A szombathelyi Zanati úton az egyik jelzőlámpát rongálta meg a viharos erejű széllökés. A kárhelyszíneken a szombathelyi, sávári, körmendi hivatásos, vasvári, répcelaki és kőszegi önkormányzati, valamint a kőszegszerdahelyi, kőszegdoroszlói, bozsoki, horvátzsidányi, kenyeri, porpáci önkéntes tűzoltók dolgoztak. A kidőlt fákat motoros láncfűrész segítségével feldarabolták és eltávolították a közútról. Volt olyan kárhelyszín, ahol a magasban lévő faág, vagy lógó jelzőlámpa eltávolításához magasból mentő tűzoltó gépjárműre is szükség mutatkozott - tájékoztat hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság közösségi oldalán is arról tájékoztatnak, hogy eddig négy helyszínre is vonulniuk kellett a térségben.

És még csak most következik a java

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldalán vasárnap este közzétett bejegyzésben arról tájékoztatnak, hogy ezekben az órákban lehetnek a legerősebb széllökések. Kőszegen 70 km/h-t, míg a Kending-csúcson pedig 109 km/h-t mértek.