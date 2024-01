Töretlen lendülettel folytatódik Bükön az önkéntes tűzoltó egyesület újjászervezése. Miskei Balázs parancsok elmondta, elindult a tagok toborzása. Már többen is jelentkeztek, hogy szívesen lennének a városban önkéntes tűzoltók vagy polgárőrök. Amint meglesz a megfelelő létszám, akkor tanfolyam is indul. Ezt elvégezve már káresetekhez, tűzesetekhez is vonulhatnak.

- Az önkormányzat támogatásával két zagyszivattyút vásárolhatunk – részletezte Miskei Balázs. – Hideg Zoltán elnök kapcsolatainak köszönhetően több ausztriai tűzoltóságról érkezett már védőfelszerelés, illetve különböző szakfelszerelések. Jövő héten újabb tűzoltóságokon vehetünk át számos felszerelést. Jól haladunk. Folyamatban van a vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal az együttműködési megállapodás megkötése.

Megtudtuk, a Bük határában, a hulladékudvar melletti területen megépülő szertár tervezése már elkezdődött.