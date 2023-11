Lelkes, és tenni akaró helyiek kezdeményezésére alakult újjá az önkéntes tűzoltó egyesület Bükön. Az alapító okiratban a polgárőr feladatok ellátása is szerepel, ezzel is segítve a város közbiztonságának a fenntartását. Az új egyesület elnöke az Ausztriából hazaköltözött, ott évekig önkéntes tűzoltóként tevékenykedő Hideg Zoltán lett, a parancsnok Miskei Balázs, aki maga is tapasztalt tűzoltó, ugyanis a szombathelyi tűzoltóságon műszaki biztonsági tiszt.

- Tizenegy fővel hoztuk létre az egyesületet, a hivatalos bejegyzés már megtörtént – közölte Miskei Balázs. – Az első és legfontosabb lépésen túl vagyunk, most jöhetnek a következő feladatok. A felsőpulyai tűzoltóktól a minap kaptunk felszereléseket, remélhetőleg egy hosszabb távú együttműködést tudunk kialakítani velük. Az önkormányzat, a városvezetés az ügyünk mellé állt, támogatnak bennünket. Hamarosan megérkezhet az új tűzoltóautónk. Szeretnénk egy közösségformáló, társadalom- építő szerepet betölteni a városban, ahol a legfiatalabbtól a legidősebbig mindenki megtalálja a maga feladatát.

Megtudtuk, az önkéntesek – a tervek szerint – új szertárt is kapnak. A létesítmény a város határában épülhet meg, a kivitelezés várhatóan tavasszal kezdődik. Tagokat is toboroznak, és amint összejön a megfelelő létszám, tanfolyamot indítanak. Az önkéntesség a közösség érdekében lemondást kíván, hiszen mindazoknak, akik vállalják a vonulást, állandó készenlétben kell lenniük. Bármikor történhet közúti baleset, műszaki mentés, üthet ki tűz.

- A dualizmus korában, az iparosodás időszakában a polgári lét egyik fokmérője volt az adott településen a tűzoltóság megléte – ezt már dr. Németh Sándor, Bük polgármestere mondta. – Bükön napjainkban is korszakos fejlődés történik, erősödik a város gazdasága. Nagy léptekkel bővül az ipar, a turizmus, nő lakosság száma, egyre több vendég érkezik Bükfürdőre. Ezzel pedig kiszélesedett a megóvandó értékek, létesítmények sora is.

A feljegyzések szerint Bükön közel 140 évvel ezelőtt már működött önkéntes tűzoltóság. Az eredeti alapító okiratot a soproni levéltárban találták meg. Az idősebb bükiek még emlékeznek arra, hogy 1985-ben megünnepelték a centenáriumot. A rendszerváltás idején megszűnt az egyesület, most azonban ujjászervezték.