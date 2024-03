A képzésre berendelt állományt Lakatár Gábor tűzoltó ezredes, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese köszöntötte. Beszélt a továbbképzés programjáról és az osztály munkatársaira vonatkozó aktuális feladatokról. Az igazgatóhelyettestől átadta a szót Kontics Sándor tűzoltó századosnak, az igazgatóság megbízott főügyeleti osztályvezetőjének. A százados beszélt az ügyeleti rendszer helyzetéről, a szolgálatszervezés aktualitásairól, de az elmúlt időszak ellenőrzései során tapasztaltak is megvitatásra kerültek. A Hívásfogadó Központ új eljárásrendjét Lengyel Zsolt tűzoltó őrnagy dolgozta fel előadásában. A pilóta nélküli repülő eszközök alkalmazási lehetőségeit Egyed László tűzoltó alezredes, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője ismertette, aki egyben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon még tavaly decemberben átadott drónautót és annak felszerelését is bemutatta a képzés résztvevőinek. Az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási tevékenységébe Köcse Tamás megyei vezető mentőtiszt adott betekintést a szombathelyi mentőállomáson. A vezető mentőtiszt ezen felül betekintést engedett a menőállomás tevékenységébe, de a kárhelyszíni tevékenységről is szót ejtett. A képzés az aktuális és jövőbeni feladatok átbeszélésével a felmerült kérdések tisztázásával ért véget - olvasható a vas.katasztrofavedelem.hu oldalon.