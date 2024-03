Ahogy korábban beszámoltunk róla, Kemenespálfán, a József Attila utca egyik családi házánál keletkezett tűz. Most a Kráter Önkéntes Tűzoltó Egyesület számolt be közösségi oldalán az esetről, azt írják, hogy a tűz a melléképületben keletkezett, ahonnét a lángok a lakóházra is átterjedtek. A helyszínre több település tűzoltói is kiérkeztek, majd öt vízsugárral fékezték meg a lángokat.