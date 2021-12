– Meg kellett tanulnom irányítani az embereket. Hogy jól csináltam- e, csak a volt kollégáim tudnák megmondani, de a mai napig hívnak, ha találkoznak a régiek. Üzemvezető akkor lettem, amikor kezdett megszűnni a cipőgyár. Most már tudom, ha korábban belefogok abba, amit most csinálok, egy kis céget fölépíthettem volna, akár néhány embernek munkát adva. Ehelyett a végéig maradtam, nekem szűnt meg utoljára a munkaviszonyom. Az 1990-es évektől nyilvánvalóan hanyatló, többször nevet és tulajdonost váltó cég utolsó éveit kálváriaként jellemzi Hladen Alajos. Ő a szombathelyi törzsgyáron kívül Szigetváron és az őriszentpéteri telephelyen is kapott még megbízást, 2006-ban az utóbbira is lakat került. Szó szerint belebetegedett a „küzdelembe”. Egy év kellett, hogy fizikailag-lelkileg talpra álljon. Egy üzemi konyhán és iskolagondnokként is alkalmazták utána, ő viszont a cipők közelében akart maradni.