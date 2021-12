A tárlaton többségében olyan tárgyakat mutatnak majd be, amelyek – éppen rongált állapotuk miatt – eddig nem szerepeltek kiállításokon. A tárgyak nagy részét a körmendi múzeum anyagából válogatják össze, de kölcsönzést is terveznek a Magyar Nemzeti Múzeumból, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárából, az Iparművészeti Múzeumból, a Savaria Múzeumból és magánszemélyektől. A kiállításhoz – természetesen kölcsönbe – a helyi lakosoktól is várnak tárgyakat, dokumentumokat, fényképeket, amelyek kapcsolatban vannak a szovjet megszállással.