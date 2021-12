– Áttekintettük a hatályos médiaszabályozás kérdéseit, a pandémia hatását a szólás- és sajtószabadság ügyére. Szóba került a gyermekvédelmi törvény is, amely kapcsán felvilágosítást adtam arról, hogy a 18 év felettiek semmiféle korlátozást, diszkriminációt nem szenvednek el hatályos törvényeink értelmében azért, mert valamelyik szexuális kisebbséghez tartoznak. Tájékoztattam az ENSZ szólásszabadságért felelős raportőrét a folyamatban lévő népszavazási eljárásról is, amelynek ideje feltehetően az országgyűlési választások napja lesz – avatta be a részletekbe lapunkat Hende Csaba.