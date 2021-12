Vassné Csonka Anita kezdeményezésére Jákfán idén először valósul meg az adventi ablakok ötlete. Anita közművelődési szakemberként dolgozik a szomszédos Uraiújfaluban, ahol már tavaly is díszítettek a helyiek. Azonban lakóhelyén korábban nem csináltak még hasonlót, ennek pedig kislánya hangot is adott. A szakember így gyermeke biztatására vetette fel szülőfaluja lakói számára az ötletet, és mint mondta, nagyon lelkes befogadó közönségre talált: pillanatok alatt meglett a 24 ember, sőt, még kettővel több is, akik ugyanúgy segíthetnek a díszítésben. Szombathelyen is akadnak közösségek, amelyek így várják az ünnepeket – a Parkerdőben, Oladon és Herényben is kigyulladnak az ünnepi fények az ablakokban.