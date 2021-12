Gosztola Anita, a Wiener Christmas Salon tulajdonosa elmondja, hogy ő továbbra is bejár dolgozni az üzletbe. A hírek és a történések ellenére igyekszik az ügyfeleire koncentrálni. – A karácsonyi időszak nekünk a főszezon, így a webshop ilyenkor is kell, hogy működjön. Ez a helyzet azonban borzalmas károkat okoz a gazdaságnak és az embereknek egyaránt. Én, amit tudok tenni, az az, hogy tartom magamban, a családomban és az ügyfeleimben is a lelket – magyarázza.