2019 októberében megnyitotta új és nagyobb üzletét úgy, hogy közben „a kis Mini” is megmaradt. Ildikó igyekszik tradicionális cukrászati termékeket készíteni és a mai trendeknek is megfelelni. Az üzletben saját kreációi is megtalálhatók. Ildikót gyermekei is követik a pályán. A család örömére a Mini cuki már nem csak a városban ismert, hiszen a megyéből, Ausztriából, Szlovéniából is járnak oda vendégek.