Az év végi ünnepeket is az 5,3 millió lakosú ausztrál metropoliszban tölti, ahol ez idő tájt éppen tombol a kánikula. Az időjósok szerint több mint 30 Celsius-fokos hőségben búcsúztatják Ausztráliában az óesz­tendőt.

Bokor Sándorné Marika a közelmúltban vesztette el a férjét, így különösen nagy szüksége volt arra, hogy találkozzon lányaival és kis unokájával, a három és fél éves Matthew-val, akinek persze van magyar neve is, mégpedig Mátyás. Marikának tizenhatezer kilométert kellett utaznia, ez közel huszonnégy órás repülést jelentett, kisebb megszakításokkal, de a találkozás minden nehézségért kárpótolta.

Idősebb lánya, Edina tizenkét éve él Ausztráliában, egészen pontosan Sydney-ben, Új-Dél-Walesben.

Kisebbik lánya, Annamari négy éve döntött úgy, hogy ő is ott telepedik le. Mindketten az egészségügyben dolgoznak, Edina az egyik kórház adminisztrációs csapatának menedzsere, Annamari pedig vezetői asszisztens egy másik intézményben. A család férfi tagjai egy asztalosüzemben dolgoznak.

– Nem lehet megszokni, hogy itt Ausztráliában karácsonykor és szilveszterkor is meleg van. Az emlékeinkben még él, hogy otthon az év végi ünnepekkor hideg az idő, sőt, ha szerencsénk van, a hó is esik. Ausztráliában most van a legmelegebb, július és augusztus pedig a két leghidegebb és legszelesebb hónap, de ilyenkor is csak ritkán megy 0 Celsius-fok alá a hőmérséklet. Amikor először jártam itt, és meghallottam a tenger morajlását, tudtam, hogy megérkeztem, a helyemen vagyok. Szeretünk itt élni, de azért nem hagytuk el magyar gyökereinket, igyekszünk ápolni a hagyományokat – mondja Annamari, aki ugyanúgy Sydney-ben lakik, mint a nővére, de jó fél órát azért így is kell utaznia, ha meg akarja látogatni a testvérét.

Ötven kilométerre tőlük van egy nagyobb magyar közösség, az ő programjaikra gyakran eljárnak. Van például közös Jézuska-várás, Mikulás-ünnepség, sőt még aratóünnep is. Azt mondják, Ausztráliában nehéz összehozni a magyar ízeket, de azért rendszeresen próbálkoznak.

Ebben nagy segítségükre van egy kisbolt, amit egy magyar házaspár üzemeltet, itt kapható például magyar majonéz, mustár, tokaji bor, húsos kolbász, sólet és karácsony előtt szaloncukor is.

Az ausztráloknál a barbecue népszerű, ünnepekkor is gyakran készül náluk grillsajt és grillkolbász, természetesen sörrel. Nem gond, ha valakinek nincsen kertje, köztereken kialakított sütögetőhelyeken össze tudnak jönni a családok, barátok. Az úgynevezett jelly az egyik legkedveltebb édesség, ez a magyar zselatinhoz hasonló.

Szilveszterkor a legnagyobb tömeg a Harbour Bridge-nél jön össze. Sokan errefelé hajókon töltik az estét és az éjszakát. Saját járművel is ki lehet hajózni, ez engedélyhez kötött, de bérlésre is van lehetőség, sőt be is lehet fizetni egy-egy szilveszteri hajós estére. A tűzijátékot a televízió is közvetíti, persze rendszerint a helyszínen is rengetegen nézik végig, megtelik az összes környező park és a közeli házak ablakai.

Annamariék barátaikkal ünneplik az év utolsó napját, hat család jön össze.

Külön öröm, hogy az idén édesanyjuk is velük lehet, hiszen különösen nagy szükségük van most egymásra. Már készül a lekváros linzer, emellett lesz hidegtál kaszinótojással, pogácsa, lencsesaláta, ezek természetesen mind a magyar hangulatot idézik.

A koronavírus-járványt megsínylették Ausztráliában is. Július elejétől október végéig például csak a lakóhely öt kilométeres körzetében lehetett mozogni, szabadtéri sportolás pedig mindössze egy óra időtartamban volt engedélyezett – így szólt a szigorú szabály.

November elejétől aztán kicsit lazultak a szabályok, így szilveszterkor összejöhetnek a családok, a barátok, és együtt köszönthetik az új évet.

Kiemelt képünkön: Edina, Marika és Annamari – szilveszteri hangulatban