A behavazott szőlőhegyen, a Hegypásztor Pincéknél Nagy István agrárminiszter elmondta: ezen a vidéken még olyan hagyományok és menthető értékek vannak, amikért érdemes tenni és kormányzati programot megfogalmazni. V. Németh Zsolt miniszteri biztos óriási erőfeszítéseket tett azért, hogy ezek az értékek ne menjenek veszendőbe. A jelenlegi identitásválságban keressük a gyökereinket, amitől a magyarságtudatunk erősödhet.

A zártkert tipikusan egy olyan magyar agrártörténeti vagy településszerkezeti adottság, amelyekhez a városba beköltöző emberek is ragaszkodtak, hogy a kiskertek az önellátást segítsék. A 21. századi ember is rádöbben, hogy milyen erős szükséglet a természetközeliség, és mekkora értéket biztosít, ilyen a zártkertekben megmaradt népi építészet is.

- A miniszteri biztos harcba ment azért, hogy ez a program kibővüljön, és betölthesse szerepét – emelte ki az agrárminiszter. – Az önkormányzatok segítségével a zártkertek még megőrizhetők, újjáéleszthetők, a lakosság egy része még bevonható ezek művelésébe. A tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt sok zártkert parlagon áll, az agrártárca célja, hogy ezeket is rendezzék, hasznosítsák. A magyar vidék ügye az egész ország szempontjából kulcskérdés. A 2017 óta önállóan működő zártkerti program idén a korábbi évekhez képest jelentősen nagyobb, ötmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg.

Eddig 670 pályázat részesült mintegy 9,3 milliárd forint támogatásban. Idén 238 pályázó részére majdnem ötmilliárd forintot biztosítottak. A program az önkormányzatok számára nyújt lehetőséget, hogy hasznosítsák a természeti erőforrásokat, és ehhez alakíthassák az infrastruktúrát, legyen szó útépítésről, vízellátásról vagy villanyhálózatról. Legfeljebb 25 millió forint volt az önerő nélküli, vissza nem térítendő támogatás, melyet 100 százalékos előleg formájában adnak utólagos elszámolással.

Nagy István agrárminiszter és V. Németh Zsolt miniszteri biztos, országgyűlési képviselő OszkóbanForrás: © Unger Tamás

Az agrártárca kiemelt jelentőséget tulajdonít a zártkertekben lévő borona- vagy tömésépületek és szakrális kis építmények megóvásának, így a programot idén ezirányban is bővítették. Az útépítések, csapadékvízelvezetés mellett a kerítésépítés is cél volt, hiszen sok esetben a vadkár tántorította el az embereket a zártkert fenntartásától. Fontos elem a gyümölcs- és szőlőtelepítés, hiszen az őshonos növények genetikai potenciálját is menteni kell.

V. Németh Zsolt miniszteri biztos hozzáfűzte: a program azoknak is lehetőséget biztosít, akik önállóan nem tudnak már szőlőt művelni, de másokkal összefogva rákapnak a közös művelés ízére. Magyarországon mindössze három-négy megyére jellemző a zártkertes művelés: Zala, Borsod-Abaúj- Zemplén - ahol az utóbbi időben háttérbe került -, Vas, illetve Somogy megyében.