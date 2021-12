Vass Szilárd, a szombathelyi partner projektmenedzsere elmondta, nem az önkormányzat által egyébként is elvégzett kötelező feladatokat vállalják át, hanem az idősek életminőségének javításához akarnak hozzájárulni például közösségi programok és kirándulások szervezésével. Hozzátette: a bizalmi munkatársak képzése egy mintaprojektben lezárult, a következő időszak feladata egy, ezt a feladatot ellátó hálózat kiépítése lesz. A sajtótájékoztatón elhangzott: a bizalmi munkatársak képzését coach, tréner is segítette, hiszen fontos volt, hogy megértsék: érzékeny célcsoportról van szó, akikkel bizonyos esetekben az elmúlásról és a hoszszú távú feladatokról is beszélni kell.