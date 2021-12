Az országgyűlési képviselőt az egyesület védencei hangos csaholással üdvözölték – tudták, hogy látogatójuk jó szándékkal érkezik hozzájuk. Dr. Hende Csaba ugyanis amellett, hogy tüzetesen megszemlélte a nemrég állami támogatással kibővített és fejlesztett menhelyt, megismerkedett a védencekkel is, sőt még ajándékot is vitt nekik: több zsák eledelt és almot adományozott az egyesületnek. Az állatvédő egyesület munkatársai lelkesen vezették körbe, eközben pedig a kedden elfogadott szigorúbb állatvédelmi törvények kérdését is megvitatták vele.