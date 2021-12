A Jurisics-vár szombaton két órára valódi mikulásgyárrá vált, hiszen 14 órától 16 óráig mikuláskészítésre meg egy kis kifestőzésre várták a gyerekeket. A négyéves Boti és anyukája, Bokor Anita a fővárosból érkeztek egy hétvégére Kőszegre, és miután egy nagyot sétáltak a városban, beugrottak egy kis karácsonyi bütykölésre. Miután Boti elkészítette első mikulását, lovagjelmezt öltött és hősiesen megküzdött anyukájával, aztán csinált még egy télapót apukájának, és persze bejárta a várat is. Somorácz Leila animátor elárulta, a jövő héten is lesz bütykölde, így aki most kihagyta, szombaton pótolhatja.