Ismét több tízmillió forintos veszteséggel fogadta el a Falco KC Szombathely Kft. beszámolóját a közgyűlés. A társaság adózott eredménye a 2018/2019-es üzleti évben mínusz 40 millió 41 ezer forint volt, a 2019/2020-asban pedig mínusz 92 millió 779 ezer forintra rúgott.

A cégnél a 2020/2021-es üzleti évben 39 millió 342 ezer forint veszteséget könyveltek el.

Az adófizetők pénzéből 2018-ban 232 millió forint jutott a kosárlabdacsapatra. 2019-ben 293 millió forintra emelkedett ez az összeg, 2020-ban a csapatnak juttatott városi forrás 280 millió forint volt. Azt gondolnánk, hogy a koronavírus-­járvány miatti nehéz helyzet, a városvezetők által emlegetett szűk pénzügyi lehetőségek és a számtalan kérdésre adott „nincs pénz” válasz után, a profi kosárlabdára fordítandó közpénz kerete is mérséklődik. 2021-ben azonban ez az összeg az előző évhez képest 105 millió forinttal nő, így 385 millió forint előirányzat szerepel az önkormányzat idei költségvetésében a Falco KC Kft. során. Ebből a társaság a 2020/2021-es üzleti évében elfogadott veszteségét (39,3 millió forintot) pótbefizetésként kapja meg.

Ezzel (nem mellesleg) tovább emelkedik a pótbefizetésként átadott források összege. Összességében már 519 millió forintot meghaladó összegről beszélünk itt. Erre egy szombathelyi polgár, Varga József hívta fel a figyelmet, aki levélben fordult a képviselőkhöz. Levelében arra is rákérdezett: végleg lemond-e a város a pótbefizetéséről? A kérdés azért indokolt, mert a novemberben megszavazott, csaknem 40 millió forintos újabb pótbefizetéssel mintegy mínusz 560 millió forintra változik a kosárlabdacsapat eredménytartalékának összege.

A beszámolókból látszik az is, hogy személyi jellegű kiadásra 2020/2021-ben mintegy 219 millió forintot, míg 2019/2020-ban 205 millió forintot költöttek a kosárlabdacsapatnál. A 2021/2022-es üzleti tervben az erre szánt forrás mértéke meghaladja a 240 millió forintot. A tervből az is látszik, hogy ha a csapat bajnoki címet nyer, akkor a mérkőzésre és a prémiumra 60 millió(!) forintot, második hely esetén 50 millió(!) forintot fizetne ki a társaság – a jóváhagyott üzleti tervben e célra kevesebbet, egyelőre 40 millió forintot különítettek el. Nem számoltak a Magyar Kupa-győzelemmel sem, ez esetben további 15 millió(!) forint prémiu­mot osztanának szét – derült ki az üzleti tervből. Megtudtuk azt is, hogy a cég 90 millió forintot tervez az ügynöki jutalékokra és a játékosok arculati megjelenéseként marketingkiadásokra elkölteni.

A kosárlabdacsapat üzleti tervét, előző éves mérlegét egyhangúlag hagyta jóvá a közgyűlés. Az ugyanakkor elgondolkodtató, hogy azok a baloldali politikusok, akik pár éve még azzal kampányoltak, hogy döntéshozó helyzetben látványsportágak (például a futball) dotálása helyett elsősorban utakra, járdákra, játszóterekre fogják a közpénzt fordítani, a városvezetői székben szinte automatikus tollvonással jelentősen emelik az egyik látványsportág éves támogatását.

