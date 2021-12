Elsősorban azokra számítunk, akik nem jutottak be idén főiskolára, egyetemre vagy a tanulmányaikat el kellett halasztaniuk, de természetesen a jelentkezés rajtuk kívül is mindenki előtt nyitva áll, aki még nincs 65 éves, büntetlen előéletű, van bejelentett magyar lakcíme és legalább általános iskolai végzettsége – tudtuk meg Dévényi György főhadnagytól, az MH KIKNYP 17. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda beosztott tisztjétől, aki azt is elmondta: a szerződéskötést egészségügyi és pszichológiai vizsgálat előzi meg.