Dr. Juhász Sándor 1957-ben született. Édesapja 45 évig szolgált Alsónémediben református lelkészként és a Dél-Pesti Református Egyházmegye espereseként. – Édesapám az igehirdetői és a hivatali munkájával volt elfoglalva, édesanyám a napi kapcsolatot tartotta a gyülekezet tagjaival. Nővéremmel együtt megtapasztaltuk, hogy milyen nehézségeket jelentett akkoriban lelkészcsaládban élni. A minimális fizetést szorgos munkával kellett kiegészíteni, több mint százötven őszibarackfát gondoztunk. A tanárok akkoriban úttörőnyakkendőben tanítottak, és ha megszólalt a templom harangja, nekem arccal a falnak a sarokba kellett állnom egy óra hosszat. Most már azt mondom, hogy ez hasznomra vált, hiszen velem szemben kiemelt elvárás volt a példás magatartás és a szorgalom. Juhász Sándor a gimnázium második évében döntötte el, hogy fogorvos lesz, de érettségi után nem kapott KISZ-ajánlást a továbbtanuláshoz, így öt éven át dolgozott anyagmozgató munkásként, portásként és hullaszállítóként, sőt kéziszedő nyomdai szakmunkás bizonyítványt is szerzett.

De kitartásának és hitének köszönhetően elvégezte az egyetemet. Hajdúságból 1987- ben került feleségével Szentgotthárdra, négy gyermekük született, Ágnes, Júlia, Zsófia és Dániel. Juhász Sándor három lényeges dolgot emel ki az életéből: küzdelmek árán ugyan, de fogorvos lett, nagycsaládot alapíthatott, és az egyre növekvő létszámú református gyülekezetnek, valamint a Református Templomért Alapítványnak köszönhetően 1998–2002 között felépülhetett Szentgotthárd első református temploma. A gyülekezetet húsz éve szolgálja lelkipásztorként Sisakné Páll Klára.

– Az Őrség valaha jelentős protestánsközpont volt, de az idő során nagyon lecsökkent a reformátusok létszáma. Az 1989-es változás hozta magával a gazdasági fellendülés lehetőségét, a letelepedett gyárak révén megindult a munkavállalók betelepülése az Őrségből és az ország minden részéről Szentgotthárdra. Szabadi István körmendi lelkipásztor látta el a szolgálatokat akár penészes falú pincében, akár a diszkóteremben, akár a könyvtárban gyűltünk össze. Így volt ez egészen a templom megépüléséig. Az elmúlt esztendőben váratlan megtiszteltetés érte dr. Juhász Sándort, őt jelölték és választották meg az Őrségi Református Egyházmegye főgondnokának.

– Ez különös feladatot és felelősséget jelent, látva, hogy a mai, magát modernnek és felvilágosultnak tartó ember komoly érzelmi és identitásbeli válságban van. Az új, erőltetett világkép azt állítja, hogy az egyéni szabadság határtalan, valójában azonban a hagyományaitól és hitétől megfosztott embereket a tudatlanság béklyójába zárva, egyben szabadságuktól is megfosztja őket. Reformátusként azt gondolom, hogy a reformáció értékeit ébren kell tartanunk, mert ahol értékek őrzése van, ott értékteremtés, jövőformálás is lehetséges. Valljuk, hogy a reformáció nem egy lezárt pont, hanem egy folyamatos történés, mert nekünk is meg kell újulnunk lelkileg napról napra.

Dr. Juhász Sándor életében a hit határozott meg mindent, ennek segítségével lett az, aki. A hit felsegítette, ha elbotlott, bátorította, ha elkeseredett, szorgalmat, kitartást és erőt adott neki, ha elfáradt. – Ha előre tekintünk, csak nehézségeket, leküzdendő akadályokat látunk, ha visszatekintünk, akkor látjuk igazán, mennyi segítséget kaptunk mindezek leküzdéséhez. Ezért a legnagyobb ajándék a hit, mert csak így tudjuk elfogadni, hogy semmi sem történik velünk véletlenül, mindennek van célja az életünkben, ugyanakkor ezáltal tudjuk azt is, hogy nem vagyunk egyedül, nehézségeinkben és örömeinkben velünk van az Úristen.