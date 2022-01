A háromrészes színdarabot Merkli Ferenc vitte színre egyházközségi tagokkal, barátaival, a Brenner János Hittudományi Főiskola volt és jelenlegi hallgatóival. A dráma Mindszenty édesanyjával való kapcsolatát állítja középpontba. Ahogy a bevezetőben az atya elmondta: a rózsafüzér három szakasza szerint épült fel a darab.

Az első, örvendetes rész Pehm József – a későbbi Mindszenty József – boldog, idilli gyermekkorát, ifjúkorát mutatja be; a második, dicsőséges részben lesz pap, püspök, majd bíboros, ez tehát a papi pályán való felemelkedését ábrázolja; a harmadik, fájdalmas részben megjelennek a börtönévek, a forradalom eseményei és a kiszabadulás. A koronavírus a társulatot sem kímélte: hárman is Covid-pozitívak lettek az előadás napjára. Így esett, hogy Merkli Ferenc vasárnap több szerepet is játszott.