Hende Csaba Tarsoly Alfonz polgármesterrel találkozott, a képviselő-testület tagjai közül Németh Józsefné volt jelen. Sorra vették az elmúlt években megvalósult fejlesztéseket, és szóba kerültek a jövő megoldandó feladatai is. A képviselő mindenekelőtt hangot adott annak, hogy hatékony volt az együttműködésük a falu vezetésével: olyannyira, hogy tavaly Balogunyom minden beadott pályázata nyert. 2019-től kezdődően mintegy 300 millió forint kormányzati támogatás érkezett a településre.

Néhány a nagyobb volumenű fejlesztések közül: Balogunyomtól a 86-os főút vasúti átjárójáig megépült tavaly a kerékpárút 68 millió forintból. Felújították az óvodaépületet mintegy 50 millióból. Tavalyelőtt és tavaly is nyertek pénzt útfelújításra: rendbe tudták tenni a Pipitér utcát, 2022-re ütemezték a Margaréta és a Boglárka utcát. BMes pályázaton járdaépítésre kaptak forrást: a 86-os úttól a vasútállomásig húzódó járdaszakasz újul meg az összegből. A tavaly nyert 12 millióból elkészült a ravatalozó. Ráférne a felújítás a kerékpárút régi szakaszára. A járdák is fontosak, van még felújítani való. Temetőkérdésben: a nagyunyomi részen kerítésépítésre és digitális nyilvántartórendszerre is szeretnének pályázni. Egyházi tulajdonban van a régi katolikus iskola épülete, amely most közösségi térként szolgál – a felújítás égető.

Szóba került a zöldhulladék-aprítás kérdése is: megoldást keres a falu. Forgalomlassításra lenne szükség a 86-os főút falun átvezető szakaszán – ennek lehetőségeit is átbeszélte a képviselő a polgármesterrel. Szívesen folytatja a közös munkát, amennyiben a választók úgy döntenek – fogalmazott végül Hende Csaba.