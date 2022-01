Némi odafigyeléssel és időráfordítással tartalomszűréssel és időkorláttal szabályozhatjuk a gyerekeink készülékhasználatát, és azt is ellenőrizhetjük, mit csinálnak a neten. Joós Attila szombathelyi infokommunikációs szakembertől kértünk a témában tippeket speciálisan azokra az időszakokra, amikor a gyermek egyedül használja okoseszközét, a szülei nincsenek jelen. Mielőtt azonban a szülői felügyelet programok, védelmi szoftverek, egyéb virtuális karámok világában elmerülnénk, Joós Attila arról beszél, hogyan jut el egy fiatal a késztetésig, hogy folyton a neten lógjon, és ennek mik az árnyoldalai.

– A gyerekek bárhová el tudnak kalandozni az interneten. Felfedező üzemmódban vannak, és megpróbálnak bejárni minden olyan linket, ami kattintásra ösztönzi őket. Mint Jancsi és Juliska, amikor a mézeskalács házikó körül sétálnak. A nagymama háza az internet, ők is mesebeli környezetben érzik magukat és ugyanúgy besétálnak. A látványos, trendi dolgok érdekesek számukra: nagyon tetszenek nekik és le is kötik őket a videós tartalmak. Amit a filmekben, a környezetükben látnak, annak utánamennek a világhálón. Akik például látták a Jégvarázs című mozit, rákattintanak a jégvarázsos reklámbannerre. Az már más kérdés, hogy mögötte mit találnak: valóban ellenőrzött tartalmat vagy sem. Eszközként telefont használnak és olyan számítógépeket, amiket a családban találnak. Az iskolában csak informatikaórán kapnak eszközt a kezükbe. A kezük ügyében lévő telefon vagy a sajátjuk, vagy valamelyik szülőé. Van egy pont, amikor előkerülnek a csetelős programok.

Általában nincs is addig gond, amíg ez az osztályteremben lévő gyerekek között zajlik. Ha viszont egy számítógépes programot, tegyük fel, szombathelyiek és budapestiek játszanak együtt, és bekerül a játékba egy felnőtt kimondottan azzal a céllal, hogy kihasználja ezeknek a fiataloknak a barátságát, jóindulatát, a bizalmát, és beférkőzzön közéjük, az már probléma. Először tehát az időt viszi a gyerekektől a számítógép és az internet, kiszorítva az egyéb tevékenységeket. Később, ha már van köztük interakció, egymással csetelnek, akkor akár ferde hajlamú egyének megpróbálhatják rávenni őket arra, hogy küldjenek magukról fényképet. Ez már egy következő szint, és a családban nyilván senki nem akarja, hogy ilyen közegbe kerüljenek – figyelmeztet.

A gyerekekben – 7-10-12 évesen – nem alakul ki, hogy ösztönösen védjék magukat, és éppen a felügyeletnek vannak híján az ilyen alkalmakkor. Ezért kell, hogy tudjuk korlátozni az eszközt, amit használnak – magyarázza a szakember. Szerinte nem úszhatjuk meg szülőként azt, hogy beszéljünk a gyerekkel: mit csinált a neten. Ehhez az érdeklődést elsőként magunkban kell felkelteni. Ha otthagyjuk az eszközzel a fiatalokat, akkor kiszorulunk a világából. Hogyan tudnánk később rákérdezni arra, aminek nem is vagyunk a részesei? Ezért kell minél több információt gyűjtenünk. Hadd mondják el ők, hogy valami miért érdekes nekik, hadd tanítsanak nekünk ők is valamit. Sose mondjuk azt: butaság, amit nézel. Konzervatív nevelési módszer azzal jönni: tanulnál inkább. Próbáljunk rájönni, hogy mi fogta meg a gyereket az adott tartalomban, hogyan vonódott be ennyire, miért nyitott arra a személyisége. Ezáltal jobban megismerjük a gyerekünket, akit ezek a programok tesztelnek. Ne küldjük el őket a teszteredményeikkel. Inkább csillogó szemmel figyeljük, amit mond.

– Minél többet tudunk arról, hogy mi minden történhet a világhálón, annál óvatosabbak leszünk és annál inkább megpróbáljuk kitolni a gyermekünk életéből a technikát – ezt tapasztalja Joós Attila, és a www.digitaliscsalad.hu oldalt ajánlja: ezen minden olyan tartalom megtalálható, ami segít, hogy kontrolláltan jussanak a fiatalok információhoz a digitális témákkal kapcsolatban.

Módszertani útmutató, tematizált tippek, hírek, hasznos applikációk is fellelhetők – akár olyanok is, amiket mi, szülők mutathatunk meg nekik. Ráadásul naprakész tudáshoz jutunk gyermekeink internetes szokásairól, oda tudunk fordulni feléjük. A folytatásban szó lesz a család, a tanárok, az osztálytársak és az influenszerek szerepéről, felelősségéről is. Megismerkedhetnek a képernyőidő és az eszközkövetés fogalmaival, és az is kiderül, hogy célra vezet, ha elmagyarázzuk gyermekünknek a védelmi funkciókat és a szabályalkotásba őket is bevonjuk. Valamint, hogy nincs reménytelen eset: át is tudjuk fordítani/keretezni a gyerekek ilyen típusú megszállottságát hasznos tevékenységbe.