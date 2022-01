Kovács István, a Vasvár Népfőiskola vezetője köszöntőjében kiemelte, hogy már tíz évvel ezelőtt is komoly terveik voltak. Akkor a vidéken való boldogulással kapcsolatos tudás, valamint az értékek átadását fogalmazták meg a népfőiskola céljaként. Az elmúlt év elején újult erővel vágtak neki a munkának, hiszen újabb lehetőségek nyíltak.

– Tavaly nyár óta felgyorsultak az események, több minden konkretizálódott, szerencsére olyan forrásokat is kaphattunk, amelyekből számos programot el tudtunk indítani – mondta Kovács István, majd azt is hozzátette, hogy a szervezetépítés folytatódik, emellett szeretnék elérni, hogy a térségben is minél többen tudjanak az aktuális folyamatokról és eseményekről. Elindítják a Népfőiskolai esték című rendezvénysorozatot, ez március végéig, kétheti találkozást jelent, szerda esténként. V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő a népfőiskolák fontosságát hangsúlyozta.

– Áttörésre számítok a Vasvár Népfőiskolát illetően a következő időszakban, a cél az, hogy a szervezet a Dunántúlon és az elszakított nemzetrészeken meghatározó szerepet töltsön be – mondta a képviselő. Végül elhangzott az is, hogy a népfőiskolai alkalmakon nem szakmai tudás átadásáról, ismeretterjesztő előadások meghallgatásáról van szó csupán, hanem egy kiállásról egy értékrend mellett, amely nem politikai alapokon nyugszik.