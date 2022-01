A tényállás szerint a vádlott 2018-ban a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben zárkatársa volt a sértettnek. 2018 júliusában a sértett megemlítette a terheltnek, hogy egy zalaegerszegi ingatlan árverésre kerül. A vádlott azzal a valótlan indokkal, hogy ezen ingatlannal kapcsolatban a sértettel közös vállalkozásba kezd, azt kérte a sértettől, hogy a pénzbüntetésének fennmaradó részét fizesse be, és ő a szabadulása után elkezdi a közös vállalkozást előkészíteni. A sértett a megtévesztés hatására ennek eleget tett, és 2018. július 17-én élettársa útján a terhelt pénzbüntetésének 150.000 forintos fennmaradó részét befizette - írja a Szombathelyi Törvényszék.

A terhelt szabadulását követően azzal a valótlan indokkal, hogy Németországba kell utaznia pénzért, az élettárs útján 50.000 forintot kért a sértettől, melyet 2018 augusztusában Szombathelyen meg is kapott. Ezt követően a vádlott az utazáshoz kölcsönkérte a sértett tulajdonát képező, 495.000 forint értékű, Seat Ibiza típusú személygépkocsit, amelyet a sértett élettársa 2018 augusztusában Szombathelyen át is adott neki. A sértett a vádlott megtévesztésének hatására 2018. szeptember 12-én 4.432 forintért egy domain-t is regisztráltatott a sértett élettársával.

A vádlottnak a sértettel közös vállalkozás indítása már eleve nem állt szándékában, célja csupán a sértett pénzének megszerzése volt, s ugyancsak nem állt szándékában a sértett személygépkocsijának visszaadása már annak kölcsönkérésekor sem, hanem azt később ismeretlen személynek értékesítette; jogtalan haszonszerzés végett tévedésbe ejtette a sértettet, és neki összesen 699.432 forint kárt okozott, amelyből 200.000 forint megtérült, mivel a vádlott ekkora összeget megfizetett a sértettnek.

Az ítélet a jogerős.