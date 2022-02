A Da Vinci kiadó törekvése, hogy különleges lemezeket vegyen fel, vagy ősbemutatókat vagy új darabokat, amelyek még nincsenek rögzítve, és mellette olyan művészekkel dolgoznak, akiknek még kevés lemeze jelent meg.

– Több kiadót is megkerestem az ajánlatommal, hogy lemezre venném Mosonyi Mihály zongoraműveit, innen kaptam pozitív választ. Nekem ez egy debütáló CD lesz – mondta a muzsikus. – Mosonyi Liszt Ferenc kortársa, zenepedagógus volt, a zongoraművészek, tanulók számára írta ezeket a műveket, hogy a magyar zenét be tudja mutatni. Az összes etűd valamilyen technikai vagy zenei problémát dolgoz fel. Egyéb művei között vannak többtételes és önálló művek is; mint például Gyászhangok Széchenyi emlékére, Hódolat Kazinczy Ferencnek, mellettük van egy Magyar népköltemény, egy Pusztai élet című darab is, ami a lemeznek is címet ad.

Az olasz–japán kiadót azért érdekelte ez az ötlet, mert eddig csak egyetlen Mosonyi-felvétel van a világon, ez lesz a második lemez, és Kiss Mártonnak csak amatőr felvételei voltak, stúdiós, utómunkákkal gondozott lemeze még nem született; számukra „felfedezés” a fiatal, tehetséges zongoraművész. Az a fontos a mai zeneiparban, hogy különlegeset kell mutatni, mert nagyon sokan vagyunk. Mindenkinek meg kell találni a saját, egyedi útját, ami kiemelkedővé teszi – fogalmazott Kiss Márton.

– Játszhattam volna Liszt-műveket, de azokat játssza minden második zongorista. Viszont Mosonyi-műveket az elmúlt húsz év kivételével száz évig nem játszott senki, mert elfeledett zeneszerző volt, most került be újra a zenei körforgásba, most kezdik el tanítani zeneiskolában is, és remélem, hogy ezután majd koncerttermekben is fogják játszani. A szombathelyi zongorista pályájának egyediségét jelzi, hogy a kezében van Liszt Ferenc összes magyar rapszódiája (mások csak párat tartanak repertoáron), bármikor koncerten is elő tudná adni. Ravel zongoraversenyéből tudja a nagy G-dúr zongoraversenyt és a „balkezes” zongoraversenyt is, ami rendkívül ritka egy előadóművésznél, mert egy jobbkezesnek ez különösen nehéz. Utóbbit a zeneszerző Paul Wittgensteinnek írta, aki a háborúban elvesztette a jobb kezét.

Kiss Mártont az Ausztriában született, magyar családból való Mosonyival (aki aztán Magyarországon élt) az köti össze, hogy ő is ténykedik pedagógusként, és Szombathelyről Ausztriába jár tanítani a grazi konzervatóriumba. A most felvett Mosonyi-művek között van három olyan, amit ő már tanít a saját növendékeinek a zeneszerző instrukciói alapján, amelyeket a füzeteiben gondosan jelölt; vonallal ábrázolja, hogy a tempónak éppen lassulnia vagy gyorsulnia kell.