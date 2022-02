Az egyik legsarkalatosabb napirendi pontnak a város idei pénzügyi terve ígérkezik. Az előterjesztésből kiderül, több mint háromszázmillió forint maradvánnyal számol az önkormányzat. A képviselők elé kerül a száz százalék önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok idei esztendőre vonatkozó üzleti terve is.

A képviselőknek szavazniuk kell a gyermekorvosi feladatellátással kapcsolatban is. Mivel a praxisok betöltetlenek és három vállalkozó látja el a szolgáltatást, az önkormányzat április 1-jével a feladat ellátását átadná a Népjóléti Szolgálatnak. Döntenek a bölcsőde nyári leállásáról, a képviselők várhatóan rábólintanak arra is, hogy Kemenesalja 800 éves történetét bemutató tárlatot rendezzenek be a régi zeneiskola épületében.

Ha a testület megszavazza, közbeszerzési eljárást írnának ki a közvilágítási lámpatestek energiatakarékosságot eredményező cseréjére.