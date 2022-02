Az ember mindig törekedett arra, hogy Isten felé tudása legjavát mutassa meg, így kerülhetett az orgona a templomba – mondta az ünnepségen személyesen is jelen lévő államtitkár. Azt mondják, nincs két egyforma orgona, mindnek lelke van, törődést gondoskodást, odafigyelést igényel. Játszani kell rajta, szólnia kell sokat, minél többet. A kormány érzi és érti a súlyát ennek a gondolkodásnak, nem kevesebb most a tét, mint a legszentebb európai keresztény hagyományaink megélése, életben tartása és továbbadása. Az államtitkár köszönetet mondott a plébánosnak azért, hogy partner volt abban, hogy ez a szent ház mostantól ne csak a lélek háza, hanem a kultúra temploma is legyen, hiszen – fogalmazott az államtitkár – ennek a településnek mostantól egy koncertterme is van. Mindezt rögtön be is bizonyították, hiszen a hangszerek királynőjét megszólaltató Lakner Bognár András orgonaművész az egyházmegye zenei igazgatója és Illés Klaudia hegedűművész után Varga Miklós is fellépett, így a templomban Bach és Kodály művei mellett a Vén Európa dallama is felcsendült.