Tizenkettedik esztendeje már, hogy az Együtt a babákért programban az egyik nagy drogérialánc együttműködik a Katolikus Egyházmegyei Karitásszal: minden évben annyi gyermeket ajándékoznak meg fél évre elegendő pelenkával, ahány boltjuk van az országban. Az idén 262 rászoruló családnak nyújtanak ilyenformán segítséget, harmincnyolc „adagot” a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász oszt szét.

Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vezetője elmondta: egyik évben Vas, a másikban Zala megyei területük kapja meg a nagy értékű adományt. Ilyentájt érkezik meg másik nagy támogatójuknak, az immunerősítő készítményeket gyártó cégnek az adománya is, amit szintén évente felváltva osztanak szét a két megye között.

Míg előbbivel az újszülötteket, kisgyermekeket, utóbbival a betegeket, időseket támogatják. Az idén a 304 üveg immunerősítőt a lenti karitászcsoport osztja majd szét a rászorulók között, a pelenkákat pedig a Körmenden és környékén élők kaphatják meg. Erős Klára, a Szent Erzsébet-plébánia önkéntes karitászcsoportjának vezetője úgy tapasztalja: sokaknak jól jött ez a segítség, anyagilag is nagy terhet vesz le a családok válláról. Hozzátette: komoly dokumentáció és szervezés előzi meg az adomány házhoz szállítását, de reményeik szerint a közeljövőben minden érintett megkapja a fél évre elegendő pelenkacsomagot.

A szerda délelőtti ünnepélyes bejelentésen néhányan jelképesen már át is vettek egy-egy dobozzal a sok közül. A kiosztásban segédkezett Kiss László atya is, aki abban bízik: ha sok pelenkára lesz szükség, sok keresztelő is lesz.