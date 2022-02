A napokban adtunk hírt arról, hogy a Nagy Lajos Gimnázium szinte csak igazolt serdülő és ifjúsági SZKKA-játékosok alkotta kézilabdacsapata második helyen végzett a középiskolai diákolimpia országos döntőjében. A klub nemrégiben megválasztott társadalmi elnöke, dr. Hende Csaba, Szombathely or szággyűlési képviselője is elismeréssel adózott a lányok teljesítménye előtt. A parlamenti alelnök ezer szállal kötődik az iskolához, hiszen ott érettségizett 1978-ben.

– Minden szombathelyinek siker az, ha bármilyen sportágban szombathelyi csapat országosan jegyzett eredményt ér el. Ahogy a régi bölcs mondás tartja: mens sana in corpore sano, azaz ép testben ép lélek – nincs egészséges, kiegyensúlyozott fiatal anélkül, hogy a legjobb minőségű oktatást meg ne kapja, és fontos emellett az is, hogy a testét is megfelelő módon eddze – fogalmazott Hende Csaba, aki az esemény keretében átadta Pődör Blankának a gólkirályi címért járó elismerést.