Évek óta nagy szükség mutatkozik egy új bölcsőde építésére Szombathelyen, jelenleg is valamennyi férőhely foglalt. Az erre vonatkozó pályázatot még az előző városvezetés nyújtotta be 2019 augusztusában. A hosszúra nyúlt közbeszerzési eljárás mostanra ért véget. Az elmúlt napokban megkezdődött a tényleges munka: a Horváth Boldizsár körút és az Esterházy Antal utca sarkán, a régi városi strand egy részén új, 48 férőhelyes bölcsődei intézményt alakítanak ki a hozzá tartozó játszóudvarral együtt, valamint a könnyebb megközelítés érdekében 14 férőhelyes szülői parkoló is létesül.

A több mint 600 négyzetméteres új épületben négy csoportszoba, továbbá baba-mama szoba, fejlesztőszoba és sószoba is helyet kap. A játszóudvaron térköves sétányokat és zöldfelületeket alakítanak ki ezer négyzetméteren a bölcsődei korosztálynak megfelelő játszóeszközök telepítésével, nevelési egységenként tematikus csoportra bontva – tudtuk meg a tegnapi sajtótájékoztatón, amelyet dr. László Győző alpolgármester, Sebestyén Bianka intézményvezető és Kopcsándi József képviselő tartott.

Csütörtökön egy olvasónk azzal kereste meg szerkesztőségünket, fákat vágnak ki a területen. A pénteki bejáráson lapunk kérdésére elhangzott: az idős, értékes példányokra különösen vigyáznak, többségében elkorhadt fákat, bozótot vágtak ki. Sebestyén Bianka elárulta azt is: Szombathely új bölcsődéje a Városliget nevet kapta, és várhatóan 2023 első negyedévében készül el.