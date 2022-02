Legutóbb 2009-ben számolták meg, hány tő virág található a Dobogó-erdőben. Akkor 10 millió tövet jegyeztek fel, ez mostanra már sokkal több lehet. Ha nem bántják, nem ássák ki, akkor tíz év alatt meg is duplázódhat az állomány. A tőzike szereti az üde aljú, nedves erdőket, így az ártéri területek jellemző növénye. A Rába és Csörnöc mente igazi álomhely a tőzikének és a hóvirágnak is, igaz, a Dobogó-erdőn csak tőzike látható, a hóvirág inkább Nádasd környékén csalogatja a természetbe a túrázókat. Az elmúlt években rekordszámú látogató kereste fel a horvátnádaljai tőzikést, de pontos számot nehéz lenne mondani. A hétköznapokról csak becslések vannak, a hétvégék látogatottsága jobban mérhető. A legerősebb hétvégéken csaknem négyezer ember fordult meg az erdőben, ez óriási szám. Nagyon sokan jártak itt Zala megyéből, de Győrből, Pécsről, Székesfehérvárról, Budapestről és persze Szombathelyről is volt érdeklődés. A helybeliek is mindig kilátogatnak, maguknak érzik ezt a természeti kincset, és rendkívül büszkék rá. A Malom utcánál, a tó mellett a közútkezelő parkolót alakított ki, onnan lehet besétálni az erdőbe.

Dobogó-erdő több mint tízmillió tő tőzikét rejt Forrás: Szendi Péter

A Dobogó-erdő helyi védett természetvédelmi terület, tehát a helyiek gondolták úgy, hogy védelemre érdemes. – Korábban, amikor még nem volt védett a tőzike, az emberek megszokták, hogy akármerre járkálhatnak az erdőben. Most arra kérjük a látogatókat, hogy tényleg csak az általunk kijelölt tanösvényen haladjanak, nehogy letapossák a virágokat – hangsúlyozta a természetvédelmi őr, aki kollégáival aktív szolgálatot teljesít az erdőben a tavaszi virágzás idején. Általában február utolsó és március első hétvégéjén van az úgynevezett csúcsszezon, most is ez várható. Nincs is annál szebb, mint amikor fehér virágszőnyeg takarja be az erdőt, az illat is csodálatos, olyannyira, hogy szinte harapni lehet. Persze vannak grátiszok is: szépségek, amelyeket pluszban kap az ember, ha kisétál a Dobogó-erdőbe.

Gyakran látni itt közepes fakopáncsot, amely nagy fakopáncshoz képest elég ritka madár. A széncinkék hangja is mindennapos, emellett csuszka és fakusz is előfordul, csakúgy, mint az idei év madarának választott zöld küllő. Az egyik égbe törő fán holló fészkel, az információs tábla sarkában meg parányi ökörszem. Azt mondják, hogy megérkezett a megyébe az első gólya is, hamarosan már velük is lehet számolni egy-egy túra során. A tavaszi tőzike természetvédelmi értéke tövenként ötezer forint. A virágzás március közepéig tart, de utána is lesz miért kimenni az erdőbe, akkor a csillagvirágban és a tyúktaréjban lehet majd gyönyörködni.