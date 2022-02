Kedden délelőtt egy BMW személyautó haladt Szombathelyen a Jókai utcában a Körmendi út irányába, amikor a sofőr elmondása szerint egy az út szélén parkoló fehér Suzuki indult el hirtelen és vágott be elé. A sofőr azt is elmondta, hogy szemből is autók érkeztek, így csak jobbra tudta kormányozni az autót és vészfékezett, de így is egy parkoló Peugeot-nak ütközött, amit nekilökött az előtte álló Opelnek. A Suzuki elhajtott a helyszínről.

Forrás: Horváth Balázs

A baleset idején az út nedves volt, a BMW pedig körülbelül 50 méteres féknyomot hagyott maga után, mielőtt a parkoló autóknak csapódott.

Az ütközésben személyi sérülés nem történt, a helyszínelés idejére az egyik forgalmi sávot le kellett zárni.