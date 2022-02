A rendezvényt az oladi templomban tartották szombaton. A mise után Vörös Gábor kisfilmjét vetítették, amit a Grádics Egyesület megbízásából készített. Tóth Kálmán, Szombathely város képviseletében köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva, hogy Szent Márton városában – aki a katonák védőszentje is – örömmel fogadták a Turba-emlékév ötletét. Sásdi Imre alezredes, az MH 83. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka megnyitójában üdvözölte az erős szombathelyi katonai hagyományőrzést és a civil egyesületek aktivitását.

Amint mondta, a 83. gyalogezred megalakulásáról fontos méltó módon emlékezni, hiszen a mai területvédelmi zászlóalj a 83-as számot viseli, és Poppr Emil, a volt szombathelyi 83. gyalogezredbeli tartalékos had apród nevére is; a hősök iránti tisztelet a mai katonák számára is érték. Wolfgang Wildberger ezredes az Osztrák Fekete Kereszt képviseletében köszönetet mondott Fülöp András főszervezőnek a megemlékezés kidolgozásában, amely a 150 éve született Turba József osztrák– magyar tiszt előtt tiszteleg, aki 1932-ben halt meg Bécsben; vagyis a halálának 90. évfordulója is van idén. Ezután megtartották az Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett katonák leszármazottainak találkozóját; ilyen még nem volt Magyarországon. Köszöntőt mondott Fülöp András, aki hét éve foglalkozik a leszármazottak felkutatásával; vitéz lovag Kovács Jenő törzskapitány, és előadást tartott Maruzs Roland hadtörténész.