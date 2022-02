– Mikor megalkottuk a zártkerti programot, nemcsak arra a 200 hektárnyi területre gondoltunk, ami tulajdonképpen a falusi szőlőhegyeket fedi le, hanem azok számára is lehetőséget szerettünk volna biztosítani, akik a városok melletti kiskertekben gazdálkodnak a mai napig. Ezek azért jöttek létre, mert az életmódváltás révén rengetegen költöztek be a városokba, de azt a tevékenységet, hogy maguk számára megtermeljék a zöldséget, gyümölcsöt, nem akarták feladni – mutatott rá V. Németh Zsolt, majd azzal folytatta, mióta ezek a kertek létrejöttek, semmilyen segítség nem adódott, ezért kifejezetten a zárkerti programban terveztek egy olyan részt, ami a kiskertekre is kiterjedhet.

A Rába-part felé vezető útszakaszt teszik rendbe Forrás: Szendi Péter

Azt a lehetőséget ajánlották fel az önkormányzatoknak, hogy útra, kútra, villanyra vagy vadkerítésre fordíthatják a – célterületektől függően változó – mintegy 25 millió forintos keretösszeget. A képviselő hozzátette: örül, hogy Körmenden is jobb körülményeket teremthetnek a gazdálkodóknak. Arról már Bebes István, Körmend polgármestere beszélt, hogy a beruházás keretében 3,5-5 méter szélességben kétrétegű bazaltburkolatot kap a szakasz és részben a csapadékvíz-elvezetés problémáit is megpróbálják kezelni.

Mint mondta, próbálták összehangolni más Rába-parti projekt tel is a pályázatot, hiszen az többek között az ökocentrum kialakításával és a partszakaszrehabilitációval is közvetlen kapcsolatban áll. A területen egyébként nyolcvan kiskerttulajdonost érint a pályázat megvalósítása, de a város egész lakosságának fontos, hiszen a Rába-part megközelítése javul. A zártkerti revitalizációs program a tanyafejlesztési pályázat részeként jelent meg még 2015-ben, majd abból kinőve 2017-ben vált önállóvá. Vas megye a megyék között különösen zárkertes vidéknek számít.