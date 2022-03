Az okok egyrészt abban keresendők, hogy a színházba belépve „az ember sok mindent kívül hagy”, másrészt a celldömölki színházra eleve a családias közvetlenség, még inkább a közösségi létmód a jellemző. Különös helyzetek – feladatok, kihívások – persze adódtak: előfordult például, hogy Csongort és Tündét kellett játszaniuk. Még nagyobb feladat volt – még ha ebből kívülről nem is látszott semmi – olyan előadásban játszani, amelyiknek Pepe a rendezője. Zsuzsi azt mondja, ezt a talán nem is tudatos belső küzdelmet – hogy „öcsi megmondja” – a Woyzeck-előadás idején megvívta, úgyhogy a Szentivánéji álom-előadás próbafolyamatára már a láthatatlan gátak is megszűntek. Most meg a Weöres Sándor Színházban hozta össze őket – ha csak néhány napra is – a sors.

Pepe sokfelé dolgozik (a Radnóti Színháztól a határon túlig, közben tanít a színművészeti egyetemen), a WSSZ újonnan létrejött művészeti tanácsának tagja. Ebben a minőségében is leteszi névjegyét a készülő Candide-előadással, amelynek Voltaire „utaztató tézisregénye” az ugródeszkája. Emlékszünk: a Candide Leibniz filozófiáját – miszerint minden a lehető legjobban van ezen a világon, amely világ a létező világok legjobbika – teszi próbára, miközben a címszereplőnek fel kell nőnie. A rendezés alapvető izgalmát az adja, hogy nem egy klasszikus drámaszöveg rétegeinek fölfejtéséről, értelmezéséről van szó, hanem most született-születik meg a szöveg: Voltaire alapján, de Vinnai András, Nagy Péter István és Bódi Zsófia össz munkájában. Pepe közben ismerkedik a szombathelyi társulattal, és a művészeti tanács tagjaként is azt mondja: minden remény megvan arra, hogy egy hoszszabb távú, inspiráló együttműködés vegye kezdetét.

Persze nem szakadt el a Soltis Lajos Színháztól sem. Bár a dolgok természetéből fakadóan az utóbbi időben „egy körrel kijjebb került”, azért figyelemmel kíséri a celldömölki történéseket. Arról nem beszélve, hogy több rendezése repertoáron van Celldömölkön, ahol éppen (nem először) generációváltásban van a társulat. Ezt az észrevételt támasztja alá, hogy a Kőszegi Várszínházzal koprodukcióban, a Gimesi Dóra-átirat alapján készült Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi – zenés utazás a csillagok között – több szereplője is kicserélődött, éppen a WSSZ JátsszMa Műhelyéből érkeztek vendégek új energiákkal a celldömölki társulathoz.

A bemutatót a jubileumi évre, 2020 nyarára időzítették, bár aztán a pandémia okán nem nagyon adódott alkalom a játékra. Zsuzsi pedig fiatal anyukaként is most tér viszsza; miközben a Soltis Lajos Színház művészeti titkáraként eddig is készültségben-munkában volt. Vasárnap délelőtt tízkor megkezdődik a díszletépítés a WSSZ nagyszínpadán, ahol ma, kedden és szerdán összesen hatszor lép színre a celli társulat, gyerekközönség előtt. Zsuzsi azt mondja, inspiráló a tér – amelyhez „soltisos” szokás szerint hozzáigazítják az előadást, hogy minél többet megmutathassanak abból, amit a közösségi Soltis Lajos Színház képvisel. Fönn az ifjú Candide kel útra, lenn Árgyélus királyfi. Jó utazást!