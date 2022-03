Ma, két év kényszerű kihagyás után újra megrendezték Lukácsházán A Pincés kemencés böllérversenyt. Idén több új település is nevezett a gasztronómiai programra. Összesen 11 csapat vette birtokba a Csömötei szőlőhegyet. Idén is eljöttek Lukácsháza székelyföldi testvértelepüléseinek Csíkkozmásnak és Daruszentmiklósnak a csapatai.

Mint Virág János polgármestertől megtudtuk, idén hetedik alkalommal szervezték meg böllérversenyt. Az előző évek tapasztalatai alapján mintegy háromezer vendégre számítanak. Fontos eleme az idei programnak, hogy a településeket képviselő csapatoktól azt is elvárták, hogy minél kreatívabban mutassák be a településüket. A program reggel fél hétkor kezdődött. Aki kíváncsi volt erre, a disznóölés hagyományos folyamatát is végignézhette, a pörzsöléssel és a bontással. Tíz órakor már a csapatok által elkészített böllérreggelit zsűrizték. Volt aki vegyes hidegtállal és sült vérrel nevezett, de érkezett hagymás pirított máj és igazi böllérmáj is.

A parkolók tíz óra után kezdtek rohamosan megtelni. Bőven lehetett válogatni az enni és innivalóból. Szinte minden csapat kínált apró szendvicseket, legalább 6-8 félét, frissen főtt és sült disznóságokat, rengeteg házi süteményt, de innivalóból sem volt hiány. A rendezvényt hivatalosan 11 órakor nyitották meg. A Borha banda népzenei műsora és a helyi néptánccsoportok produkciói után Virág János polgármester és Majthényi László a Vas Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a közönséget. A rendezvény több pontján folyt gyűjtés az Ukrajnát sújtó háború elől menekülők megsegítésére, az idei tombola bevételét is erre a célra szánják.