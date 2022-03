A 42 ponttal az ötödik helyen álló zöld-fehérek tavaszi két hazai meccsüket elveszítették, idegenben egy győzelem és két döntetlen a mérlegük. A Dorog elleni, hazai meccs előtt viszont bizakodásra adhat okot, hogy az őszi, Tatabányán lejátszott meccsen Tóth Milán és Monori Norbert góljával 2-0- ra nyertek a vasiak. Másrészt a vasiak játékával tavasszal sem volt különösebb probléma, viszont a helyzetkihasználás döcögött. Ami a 31 ponttal a tizedik helyen álló dorogiakat illeti, Fenyvesi László együttese tavasszal nincs a legjobb passzban, öt bajnokija közül négyet elbukott, csupán hazai pályán játszott 1-1-es döntetlent a III. kerületi TVE-vel.

Legutóbb Dorogon 1-0-ra kikapott a Tiszakécskétől. A Komárom-Esztergom megyei csapatban több, volt szombathelyi futballista is szerepel. Mursits Roland és Rácz Ferenc játszott a Haladásban, míg Nyíri Vince és Keresztes Krisztián az Illés Akadémián futballozott. A dorogiak legeredményesebb futballistái Szabó Lukas és Tomás Lénárt négy-négy góllal. – A héten az edzések mellett kielemeztük a szegedi mérkőzést, a jó és a roszsz dolgokat egyaránt górcső alá vettük – mondta Németh Szabolcs, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője.

– Emellett természetesen készültünk a Dorog elleni meccsre is, kielemeztük a játékukat. A vendégek kilenc-tíz emberrel védekeznek és ebből indított gyors kontrákkal próbálkoznak. Felkészültünk, tudjuk, hogyan bonthatjuk meg a felállt védelmet. Az őszi, egymás elleni meccsből most nem lehet kiindulni, a Dorog akkor második helyen volt a tabellán. Sokkal nyíltabb futballt vállalt fel, és mi is jobb formában voltunk, eredményesebbek voltunk. Mindenesetre a srácok a heti edzéseken nagyon sok energiát mozgosítottak annak érdekében, hogy visszataláljunk a helyes útra. Sajnos Csató Martin és Kiss Bence továbbra is beteg, Kállai Kevin sérült. A héten két játékosunk, Csató Martin és Szijjártó Ármin az U18-as válogatottnál szerepelt, csak pénteken csatlakoztak hozzánk – egyelőre kérdéses a játékuk.

– A Dorog visszaállt védelemmel, kontrákra berendezkedve fogja megnehezíteni a dolgunkat, de nincs kifogás – mondta Holdampf Gergő, a vasiak középpályása. – Domináns játékkal, elsöprő akarattal itthon kell tartanunk a három pontot. Elég csak a tabellára nézni, nem fér bele több botlás, különben nagyon leszakadunk az élmezőnytől. A stadion pénztárai 14 órakor nyitnak. A 26. forduló további párosítása, 14.00: Budaörs–III. kerület, Soroksár–Békéscsaba, Szentlőrinc–Szeged. 17.00: Ajka–Nyíregyháza, Csákvár– Pécs, Vasas–Szolnok, Siófok–Kecskemét, Tiszakécske– Budafok. Hétfő, 20.00 (M4 Sport): Diósgyőr–Győr.