A kiállítás egy Szlovénia és Magyarország együttműködésében megvalósuló projekt során jött létre tíz évvel ezelőtt. Az uniós pályázati forrásból egy sokoldalú tárlatot hoztak létre, amely 95 négyzetméteren mutatja be a Vendvidéken élő szlovén közösség hagyományait, mindennapjait. A kiállítás alapját Gáspár Károly szlovén néprajzi gyűjteménye adja, amelyet 1982-ben ajánlott fel Szentgotthárd városának.

– Az egyik legizgalmasabb rész a nyitott tűzhelyes konyha, és a hozzá tartozó eszközök. Képet kaphatunk a szlovén parasztházak jellegzetes füstös konyhájáról, a 19. században ugyanis jellemzően nyitott tűzhelyet használtak a Vendvidéken – mondta elöljáróban Gueth László múzeumpedagógus. A tárlatban külön részt szántak a lenfeldolgozásnak és a szövés folyamatának, így szövőtábla, lenfésű, kézimotolla, gereben és kópic is található a kiállított anyagban. A tárlat a térségre jellemző népszokásokat is felidézi, emellett a vendvidéki gyerekek egykori játékai – például rongylabdák, rongybabák, különféle álarcok, maskarák – is láthatók a Pável Ágoston Múzeum földszinti termében.

– Interaktív játékok is kerültek a kiállításba, ezeket a gyerekek nagyon szeretik. Tapogatás alapján kell felismerni a dobozba rejtett tárgyakat, például a lábost vagy a lábast. Két érintőképernyőn pedig a szlovén népi életről kaphatnak információkat a látogatók játékos feladványok segítségével – tette hozzá a múzeumi szakember. A múzeumpedagógiai programban két irodalmi nyelv – a magyar és a szlovén –, valamint két tájnyelv – a Lendva környéki hetési magyar és a Rába-vidéki szlovén – jelenik meg.