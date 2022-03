A legeredményesebb duó Benke Barnabás és Kirchknopf Lola volt, akik négy alkalommal is a dobogó legmagasabb fokára állhattak. Mindkét nap a saját osztályuk („C” junior II. latin) legjobbjaként szereztek jogosultságot egy kategóriával feljebb, „B” osztályban is elindulni, amit szintén győzelemmel zártak. A kategória abszolút legjobbjaként aranyérmet szerzett még „C” felnőtt latin kategóriában a Bedi Dominik – Illés Hanna páros is. Kategóriájuk ezüstérmesei Szántó Ádám – Nyári Tifani „D” gyermek standard kategóriában, Koroknai Roland és Batyi Enikő pedig „D” felnőtt standard és „D” felnőtt latin kategóriában állhattak a dobogó második fokára. Ők ezzel egy osztállyal feljebb léphettek.