Galankó Luca, Szombathely Város Fúvószenekar Egyesületének vezetőségi tagja a Popkoncert III. március 20-i kínálatát sorolta. A zene- és filmkedvelőket várják különleges koncertjükre az Agora – Savaria Filmszínházba: március 20-án 11 és 15 órai kezdettel a Universal Fimstúdió klasszikus filmjeiből válogattak, mint a King Kong, a Gladiátor vagy a Vissza a jövőbe mozikból hallhatunk egyvelegeket. Idén is készülnek különleges produkcióval: Bozsodi Lóránt hegedűművész, a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertmestere ad elő egy szólódarabot fúvós kísérettel.

Pados Györgyi, a KALÁSZ, Víztorony KRESZ Park Kulturális és Szabadidő Egyesület elnöke egyebek mellett húsvéti kézműves foglalkozásaikat ajánlotta: március 5-től szombatonként 14-től 16 óráig várják az érdeklődőket a Széchenyi u. 8. szám alatt, a Főplébánián. Szerdánként 16 és 18 óra között pedig azokat hívják, akik nosztalgiát éreznek az egykori velemi alkotótábor iránt: baráti kört szeretnének ugyanis alakítani. Április 3-án 11.15-kor húsvétváró jelenetet adnak elő a Zárdatemplomban.

Mezei Péter, a Kőszegi Zsidó Hitközség elnöke március 16-17-i Purim ünnepüket hirdette, amikor a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség megmenekülésére emlékeznek. Az eseményt Eszter könyve örökíti meg. Az adományozás, a hámán-táska sütés is kíséri az ünnepet.

A Hegypásztor Kör képviseletében Nagy Krisztina érkezett. Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Ehhez kapcsolódva minden évben megrendezi a Hegypásztor Kör az oszkói szőlőhegyen a gyümölcsoltó napot. A rendezvény a hagyományos oltási módokat ismerteti meg. A már elültetett gyümölcsfákat meglátogatják a fagondnokok és új fákat is lehet ültetni. Családokat várnak, minden korosztálynak készülnek programokkal. Ugyanezen a napon Vasvárról indul teljesítménytúra Mindszenty József emlékére Csehimindszentre. Egyik állomása az oszkói szőlőhegy – ott is be lehet kapcsolódni a túraprogramba.

Az MMIK (Magyar Művészeti Innovációs Központ) lakossági programjairól, alkalmi és állandó szolgáltatásairól, rendezvényeiről Kiss Gábor Boldizsár intézményvezető beszélt. Tizenhét rendezvénnyel várják márciusban az érdeklődőket, köztük hat színházi előadással: március 24-én 19 órakor például a Nemzeti Színház érkezik a Körhinta előadásával. Négy táncelőadásra is készülhetünk: március 13-án az Urban Verbunk Junior jön a Néptáncvalóság előadásával, 19 órakor Magyarország legújabb hivatásos tánctársulata, az Urban Verbunk a Rózsa story-val. Folytatódnak a térzene koncertek is.

Sugár Judit a Szombathelyi Zsidó Hitközséget képviselte. Március 23-án, szerdán Mayer László levéltáros, történész tart előadást Érdekességek a szombathelyi zsidóságról címmel. Heimler Jenő születésének 100. évfordulóján, március 27-én, vasárnap a szombathelyi származású világhírű egyetemi tanár, a szociológia doktorára emlékeznek konferenciával.