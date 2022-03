Az önkéntes a határ innenső oldalán elhelyezkedő Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei kis faluba, Beregsurányba vitt adományt kedden, ahol Herka István polgármester fogadta. A szerkesztőségünknek megküldött hangfelvétel szerint nagyon meghatódott, amikor kiderült, hogy Magyarország legtávolabbi csücskéből, Vas megyéből érkezett az adomány, és ez még csak az „első fecske”, amolyan előőrs, mert folyamatosan érkeznek majd a vasi adakozók szállítmányai.

A polgármester kifejtette: nem gondolta, hogy a 21. században ilyen háborús konfliktus kialakulhat Európában. Egy természeti katasztrófához, a 2001-es tiszai árvízhez hasonlította a helyzetet, akkor még alpolgármesterként állt a gáton, az utolsó pillanatig nem hitte, hogy átszakad. Most sem hitte, hogy a háború ki fog törni, és úgy látja, messze még a vége. A menekültekben fájdalom és félelem van, nagyon zárkózottak, kerülik a sajtót. Még a szendvicset is félve veszik el, nagyon megnézik, pedig finom és minőségi termékeket küldtek az adakozók. Beregsurányban a következő napokban is erős menekültáradatra számítanak.