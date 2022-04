Bölcsődeépítésre, valamint az Apponyi utca felújítására és csapadékvíz-elvezetésre 600 millió forintos fejlesztési forrást nyert Gencsapáti a Területi operatív program pályázatán. Tegnapelőtt megkezdődött a Hunyadi úti járda építése, és rövidesen a zártkerti utak, valamint az Alkotmány utca felújítása is kezdetét veszi. A több elemből álló fejlesztési csomag részleteiről Bodorkós Ferenc polgármestert kérdeztük. A település 300 millió forintot nyert egy kétcsoportos, 28 gyerek ellátására alkalmas bölcsődére. A zöldmezős beruházás a Dózsa György utcában, az általános iskola tőszomszédságában valósul meg.

A polgármester hangsúlyozta, a bölcsőde amúgy is régi vágyuk volt, és az is látszik, hogy két-három év múlva egész csapatnyi kis bölcsődésük lesz, így aztán valószínűleg már a település apróságai is megtöltik az intézményt, amennyiben mégsem, jönnek majd a környékről is. A kiviteli tervek várhatóan őszre készülnek el, és ekkor indítják meg a közbeszerzési eljárást is. A fejlesztési boom másik nagy eleme az Apponyi utca csapadékvizének elvezetése. Az apáti részen található utcában olyanok a terepviszonyok, hogy nagy esőzésekkor a víz rendszeresen befolyik az udvarokra, a hatszáz méter hosszban elkészülő, többnyire zárt csatorna azonban végre megoldja a problémát.

A beruházás részeként az érintett útszakasz, valamint a templom előtti tér is újjászületik, igazi 21. századi településrészt hozva létre ezzel. – Közös célunk volt Gencsapáti fejlesztése, képviselői munkám során célom volt, hogy jómagam is segítsem a település fejlődését. Gencs apáti korábban jelentős kormányzati támogatást kapott többek között az óvoda és iskola felújítására, önkormányzati és zártkerti utakra, orvosieszköz-vásárlásra, járdafelújításra és az önkormányzati temető rendbetételére. Forráshoz jutottak a helyi civilek, megújult a sportpark, és a Magyar templomfelújítási programnak köszönhetően megszépülhet a falu egyik egyházi épülete. Most ez a sor ismét egy komoly támogatáscsomaggal folytatódhat. Köszönöm a partnerséget minden Gencs apátiért tenni akarónak, és külön köszönöm a bizalmat, amely alkalmat ad arra, hogy együtt építsük Gencs apátit – reagált a beruházások hírére Ágh Péter or szággyűlési képviselő.