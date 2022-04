A választókerület székhelyén, a sárvári városházán vette át mandátumát Ágh Péter, a kerület régi-új országgyűlési képviselője dr. Komáromi Lászlótól, a választási bizottság elnökétől. Az átadáson jelen volt dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző, a Vas megyei 2-es számú egyéni országgyűlési választókerületi választási iroda vezetője.

Észak-Vas megye harmadszor újraválasztott képviselője megbízólevelének átvételekor elmondta: – Köszönet a támogatásért, köszönet minden szavazatért a választópolgároknak! Hálás vagyok az aktivistáknak, szimpatizánsoknak és a szavazóköri delegáltaknak! Az Észak-Vas megyét lefedő választókerületünkben a négy évvel ezelőttinél is jobb eredményt tudtunk elérni, minden eddiginél többen tiszteltek meg a voksukkal. Megtisztelő ez a bizalom, amely arra int, hogy továbbra is alázattal szolgáljam térségünket. Fantasztikus ez a vidék, csodás adottságokkal, amely, tudjuk jól – és a választás után erre rá is kell mutatni –, pártpolitikai hovatartozástól függetlenül összeköt mindannyiunkat.

Nagyszerű emberek élnek itt, akikért kitüntetés dolgozni. Továbbra is közös célunk, hogy lépésről lépésre, a lehetőségek figyelembevételével még előrébb mozdítsuk Észak-Vas megyét – fogalmazott Ágh Péter.

Hozzátette: nagyon komoly kihívások érik hazánkat. Ebből kifolyólag nagyon fontos, hogy biztos kormányzása legyen az országnak. A választópolgárok felhatalmazása alapján újra kétharmados többséggel alakíthat kormányt Orbán Viktor és a Fidesz. Ez ahhoz is hozzájárul, hogy továbbra is meg tudjuk őrizni Magyarország békéjét, másrészt ebben a veszélyes világban stabil kormányzással tudjunk hozzájárulni az ország sikerességéhez és helytállásához.