A mostani megbízólevél 66 ezer választópolgár képviseletét jelenti, sőt annál többét, mert egy képviselőnek nem csak az éppen most választó polgárokra kell gondolni, hanem azokra is, akik még nem érték el a választókort, hiszen csak így lehetünk sikeresek- mutatott rá, majd azzal folytatta: a körmendi választókerület képviselőjének lenni megtiszteltetés. Ez 127 településből áll, aminek a gazdasági, szellemi, kulturális, közigazgatási központja Körmend, így a kitüntetett figyelmet továbbra is élvezheti. - Együtt fogunk dolgozni polgármester úrral, egy nagyon nehéz időben, volt már egy ilyen helyzet - utalt vissza a pandémiára, majd a jelenlegi szomszédos háborús helyzet okozta nehézségekre is rámutatott.

-Nem voltak előttünk kitaposott ösvények, átvehető gyakorlatok és most a háború az, ami kiszámíthatatlanságot jelent, de a kormányzatban megvan az egység, a tapasztalat és az elszántság, hogy ezt is leküzdje és a célokat, amiket közösen megfogalmaztak Körmenden és a választókörzetben, azokat elérje- vetítette előre V. Németh Zsolt.