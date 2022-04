Ahogyan az elmúlt két évben, ezúttal is várjuk a Vas megyei gyermekek kívánságait, amelyek közül ötöt kiválasztunk, és teljesítjük is őket. Tudjuk, hogy sokan szeretnétek drága ajándékot, esetleg külföldi hírességekkel találkozni, ebben azonban mi sajnos nem tudunk segíteni. De ha te is azok közé a kisgyermekek közé tartozol, akik tűzoltók, rendőrök vagy katonák szeretnének lenni, esetleg szívesen találkoznál kedvenc Vas megyei hírességeddel vagy sportolóddal, esetleg egy állatos kalandra vágynál, akkor írd meg nekünk rövid bemutatkozásodat és kívánságodat május 15-ig a [email protected] hu e-mail-címre vagy a Vas Népe Szerkesztőség, 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 40. postacímre, „Gyermeknapi kívánságözön” jeligére!