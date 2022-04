Bécs 3 órája

Nevet és üzemeltetőt váltott a közösségi biciklihálózat Bécsben

A hónap eleje óta a bécsi közlekedési vállalathoz, a Wiener Linienhez tartozik az osztrák főváros közösségi biciklihálózata, amely új nevet is kapott. A WienMobil Rad őszre Bécs összes kerületében elérhető lesz, háromezer bringa áll majd a felhasználók rendelkezésére – köztük gyereküléssel felszereltek is. Virtuális dokkolókkal is bővítik a rendszert.

Az új bécsi közösségi kerékpár, a WienMobil Rad Forrás: Wiener Linien / Alexandra Gritsevskaja

Buszok, villamosok és metrókocsik után biciklikkel bővült a bécsi közlekedési vállalat járműparkja. 2022. április 1-től ugyanis a Wiener Linien működteti Bécs közösségi kerékpárhálózatát, a WienMobil Radot, amely az eddigi Citybike-ot váltja le. Az új rendszer ezer kerékpárral indult és mindehol van dokkolóállomás, ahol a Citybike-nak is volt. Őszre háromezer bringa áll majd a városlakók rendelkezésére, köztük ötven gyereküléssel is felszerelt kerékpárral. Ezeken kilenc hónap és hat év közötti gyerekeket lehet szállítani. Rendelkezésre áll ezenkívül egy hétsebességes Smartbike is, amelyet GPS segítségével lehet megtalálni. Városszerte összesen kétszáz dokkolóállomás lesz majd, amelyek közül ötven virtuális lesz. Előbbieket egy piros oszlop jelöli, utóbbiakat pedig bárhol ki lehet majd jelölni – például rendezvények alkalmával. A már meglévő dokkolók mellé őszig azokba a városrészekbe is telepítenek dokkolóállomásokat, ahol eddig nem volt elérhető a szolgáltatás. Így Bécs összes kerületében – a külső kerületekben is – lehet majd WienMobil Radot bérelni és visszaadni. WienMobil Rad gyereküléssel

Forrás: Wiener Linien / Alexandra Gritsevskaja A hálózat fenntartását és karbantartását a Nextbike végzi, ahol egy több mint húszfős csapat foglalkozik a kerékpárokkal. Ráadásul a környezetvédelem jegyében ők maguk is e-teherkerékpárokat és elektromos kisbuszt használnak a kerékpárok begyűjtéséhez, újraelosztásához. A kerékpárokat a Nextbike mobiltelefonos alkalmazásával lehet kikölcsönözni, egy felhasználó egyszerre négy kerékpárt bérelhet ki például a barátoknak vagy családtagoknak. Az alkalmazás révén még arra is lehetőség van, hogy a felhasználók használat előtt 15 perccel már lefoglalják maguknak a biciklit. Az alaptarifa 60 cent fél óra használatért, az éves bérlet pedig 49 euró. Akinek ilyenje van, annak az első fél óra ingyenes. A Wiener Linien törzsutasai kedvezményes áron használhatják a kerékpárokat, nekik 30 cent a 30 perces bérleti díj, az éves bérlet pedig 25 euró. Alaptarifával az egy napi WienMobil Rad használat maximum 14,90 euró. WienMobil Radról metróra

Forrás: Wiener Linien / Alexandra Gritsevskaja A WienMobil Rad hálózat üzemeltetésére Bécs városa 2031-ig évi 2,3 millió eurót biztosít, ami egyszeri 7,5 millió eurós létesítési költséggel egészül ki.

