Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) és a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége múlt héten, csütörtökön tartott közös sajtótájékoztatót az elmúlt évek közösen elért eredményeiről, fejlesztéseiről. A találkozón részt vett a térség országgyűlési képviselője, dr. Hende Csaba is, aki hangsúlyozta, partnerként tekint a horgászokra, akiket a jövőben is támogatni fog. Puskás Norbert, az országos szövetség alelnökeként köszöntötte a megjelenteket, majd számokkal szemléltette, hogy milyen nagy a horgászok közössége. A MOHOSZ szervezeti rendszerébe 26 területi szövetség, 1205 horgászegyesület tartozik, ezzel pedig az ország legnagyobb civil szervezete. Mindez úgy jöhetett létre az elmúlt néhány évben, hogy a kormányzat stratégiai partnerként tekintett a horgászatra és a szövetségre, ennek a partnerségnek egyik első és legfontosabb eredménye, hogy a MOHOSZ és tagszervezetei kapták meg a halgazdálkodási jogokat a természetes vizeken.

Magyarországon jelenleg 2221 nyilvántartott halgazdálkodási vízterület található, ennek 84 százaléka, több mint 134 ezer hektár tartozik a MOHOSZ szervezeti rendszerébe. A MOHOSZ az őshonos halak telepítését az elmúlt három évben kiemelt pályázatokkal segítette, több mint 150 horgászszervezet részesült öszszesen 450 millió forint értékű haltelepítési támogatásban. A horgászszervezetek utánpótlás-nevelésére és oktatására eddig 227 millió forintot fordítottak.

Seregi Miklós, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének elnöke az országos tájékoztatást követően elmondta, hogy a szövetség jelenleg 44 vasi és hat zalai horgászvíz halgazdálkodásra jogosultjaként közhasznú civil szervezeti formában tevékenykedik csaknem 1400 ha vízterületen. A horgászlétszám vonatkozásában a tavalyi rekordot az idén sikerült tovább növelni: 11 524-re. A vasi horgászszövetség az országos szervezet belső pályázatain rendszeresen és eredményesen vesz részt. Az elmúlt négy évben ötvenmillió forintot meghaladó támogatás érkezett Vas megyébe a MOHOSZ-ágon, mely lehetővé tette a szervezet halőri autóflottájának teljes megújítását, a vízpart karbantartási eszközök bővítését és még számos hasznos fejlesztés megvalósítását. Az őszi keszeg- és ragadozóhal-telepítésekhez is rendszeresen kapott támogatást a szervezet. Az elnök kiemelte, hogy a dinamikus fejlődést a helyi Leader pályázatok is segítették, amelyeknek köszönhetően a szervezet horgászturisztikai központja 124 napelemből álló rendszert, nyolc nagy teljesítményű klímaberendezést és egy hőszivattyús bojlert kapott. A Leader pályázatoknál maradva elmondta, hogy Vaskeresztes és Narda települési önkormányzatok konzorciumi partnerségével sikerült a szövetség előtti horgásztavat is bővíteni. A szervezet horgászközösségi programjait is rendszeresen támogatták, ami szintén nagy segítség volt a mindennapi működésben.

Jól szimbolizálja az elmúlt évek rendkívüli fejlődését az utolsó pályázat, amelynek segítségével a szövetség székhelyének szomszédjában található telket sikerült megvásárolni a Magyar falu civil alap programjának segítségével. Zárszóként Seregi Miklós elmondta: – Hiába vagyunk a megye legnagyobb civil szervezete, a horgászok tagdíjából befolyt összegből ilyen fejlesztéseket nem lennénk képesek megvalósítani.