Virágoznak a gyümölcsfák, nyílnak a jácintok, hamarosan talán beindul a szőlő is. Az eső jókor jött, és eddig a fagy is megkímélte a kertet, kerteket – ad gyors összefoglalót Molnár Lajos, amíg találunk a beszélgetésre egy naposabb helyet. Nem csak a saját parcelláját, talán mind az 582 kertet jól ismeri, itt, a fekete fenyves határolta területen töltötte az elmúlt 28 év jó részét. Mindig tudta, milyen az idei termés: kinél szép az alma, mennyi dió hullott le, hol terem a legtöbb paradicsom. Közben pedig intézte az egyesület ügyes-bajos dolgait.

Jól emlékszik még a kezdetekre: a területet szántóból parcellázták fel a Latex dolgozói számára. Amelyiknek nem lett gazdája, bérbe vehették a séi önkormányzattól. Így jutott ő is egy darabka földhöz.

– Az volt benne az öröm, hogy kaptunk gyakorlatilag négy karót, kihúztuk a madzagot, aztán az volt a kert. Apránként növényeket, gyümölcsfákat ültettünk, kerítést építettünk – meséli Molnár Lajos. A Parkerdei Kertbarát Egyesület csak jóval később, 1994. március 2-án alakult meg azért, hogy megvehessék a séi önkormányzattól a kerteket az utakkal együtt. Az alakuló ülésre úgy érkezett: ha szükséges, szívesen részt vállal a vezetőség munkájában. Végül mindenki megszavazta elnöknek.

Jól emlékszik arra is, hogy a kezdetekben minden kerttulajdonos a hagyományos módon gondozta területét, mindenhol megtermett a zöldség, a sárgarépa, a paprika és a paradicsom. Minőségi változást hozott, hogy 2005 óta lehetőségük van bevezetni a villanyt, rá két évre pedig elérhetővé vált a víz- és csatornabekötés. Érdekes, hogy az első generációváltás után, ahogy jöttek a fiatalok, megjelentek a nagy füves területek, medencék és játszóeszközök a kertekben. Manapság – egyebek között a koronavírus-járvány következményeként – ismét népszerű a veteményes.

– Örömteli, hogy majdnem mindenhol felásnak egy kis konyhakertnyi területet, ahol megtanulhatják a gyerekek, mi az a kapa és a gereblye, ahol megtapasztalhatják, milyen kihúzni a sárgarépát a földből – teszi hozzá.

Így nőtt fel ő is. Meséli: Zalából származik, és természetes volt számára, hogy felkelés után rögtön indulnak dolgozni a hegybe vagy a kertbe. Ott tanult meg kapálni, szőlőt és fát metszeni, oltani. Ez rög­ződött, és ahogy fogalmaz: végig is kíséri az életét, mert a kert örök.

Az elmúlt majdnem harminc év legemlékezetesebb pillanatának azt tartja, hogy 2019-ben megkapta az egyesület az év civil szervezete díjat, de rendeztek már esküvőt is az egyik kiskertben. Nagy eredmény az is, hogy 2007 óta tart a „legrendezettebb utca, legrendezettebb kert” mozgalom, jó kapcsolatot építettek ki a Váci Mihály utcai nyugdíjasklubbal, és szoros az együttműködés a Klapka György Lovas Polgárőr Egyesülettel.

Molnár Lajos azt ígéri: csak az elnöki pozíciót hagyta ott, a kertben továbbra is megtaláljuk. S ott lesz a tavaszi palántavásáron május 13-án – ott egyúttal találkozhatnak az érdeklődők a Parkerdei Kertbarát Egyesület új elnökével, Horváth Zoltánnal is.