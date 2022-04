Ősszel és télen a hozzánk érkező kelet-európai madarakkal együtt mintegy ötezer vetési varjú használja telelőhelyének Szombathely környékét. A Pelikán park platánjain éjszakáznak. Tavasszal csak a fészkelő párok maradnak itt. Ekkor viszont a fiókák kirepüléséig napközben is a fészkek környékén tartózkodnak a madarak, tehát sokkal koncentráltabb a jelenlétük. Pár évvel ezelőtt készült egy felmérés, akkor 221 pár fészkelt a park fáin. Több mint egy hete a parkban szinte járni sem lehetett a sok lehullott ürülékkel pöttyözött faágtól. Tegnap délelőtt, ottjártunkkor már sokkal jobb volt a helyzet. Faág és ürülék persze akadt bőven, de nem voltak járhatatlanok a park útjai. A földön is sok varjú keresgélt megfelelő fészeképítő anyagot. Olykor össze is vesztek egy-egy tetszetősebb gallydarabon.

Simon Barnabás a kutyáját, Lilit sétáltatta a platánok alatt.

– A varjak tavasszal csak költési időszakban vannak itt napközben, egyébként csak éjszakázni járnak ide – tudjuk meg Barnabástól. – Engem különösebben nem zavarnak. Nekik is élni kell valahol. Mindennap sétálok itt. Rendszeresen összetakarítanak, a többi szombathelyi park szintjének megfelelően rendben van tartva a Pelikán park is. Az nem látszik, hogy ilyenkor sűrűbben lenne itt parkot takarító ember, de őszszel a leveleket is összeszedték, és most az ágakat is próbálják. Amikor a varjak a fészkeket építik, percről percre változik a helyzet. Legjobb lett volna ebből a területből egy kutyafuttatót csinálni. A fák alatt a varjak miatt úgyse jár sok ember. Emlékszem, gyerekkoromban a Bogáti részen, a Szedresnek nevezett területen rengeteg varjú volt. Akkor minden évben jöttek a vadászok, és söréttel lőtték őket. Ritkították az állományt. Ez nem megoldás. Ma már nem véletlenül védett faj a vetési varjú – mondta.